Doch so schön es ist, dass es wieder Publikum im Stadion gibt: Die Corona-Regeln gelten immer noch. Es sieht aber so aus, als geraten die Regeln in Vergessenheit, wenn es Tore zu bejubeln gibt.

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien zeigten sich wegen der Regeln uneinsichtig. Als der Stadionsprecher beim Spiel von Italien gegen Wales auf die Corona-Regeln aufmerksam machte, reagierte das Publikum mit einem Pfeifkonzert.

Manche Leute aus der Wissenschaft sehen das Geschehen rund um die EM deshalb mit Sorge. "Draußen zu feiern ist sicher besser als in geschlossenen Räumen zu feiern, aber gerade die Begeisterung lässt auch Tröpfchen und Viren fliegen", sagte gerade ein Experte. Er ergänzte: "In dieser Situation ist die EM beziehungsweise jede große Veranstaltung vermutlich keine gute Idee."