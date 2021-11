"Ich war wirklich böse von Anfang an über die Leistung des Schiris", sagte Leipzigs Trainer Jesse Marsch nach dem Spiel. Und auch Marco Rose von Borussia Dortmund ärgerte sich über den Schiedsrichter.

In Dortmund hatte der Schiri Abwehrspieler Mats Hummels nach einer Grätsche die Rote Karte gezeigt. Zu unrecht, fanden hinterher viele. Auch die Leipziger fühlten sich vom Schiedsrichter unfair behandelt.

In der Champions League stehen die beiden Clubs jetzt unter Druck. Dortmund will als Zweiter der Gruppe weiterkommen. Die Leipziger hoffen, zumindest noch Dritter zu werden. Am Samstag treffen die beiden Mannschaften in der Bundesliga aufeinander.