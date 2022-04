Für Markus Gaugisch war es erst das zweite Spiel als Bundestrainer der Handballerinnen. Er sagte zu der Niederlage: "Wir müssen uns finden. Das braucht Zeit." So ähnlich sehen das auch die Spielerinnen. In der vergangenen Woche haben sie den Trainer kennenlernen können. "Auch das, was er von uns will", sagte die Kapitänin der Mannschaft, Alina Grijseels.

Klar ist: Für die EM muss die Mannschaft noch an sich arbeiten, findet der Bundestrainer. "Die Aufgabe ist, dass jeder für sich besser wird", sagte Markus Gaugisch. "Dann werden wir sehen, wie gut wir sind."