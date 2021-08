Wer in der fünften Fußball-Liga spielt, bekommt eher wenig Aufmerksamkeit. Wenn man dann die Chance hat, gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München zu spielen, ist das schon etwas ganz Besonderes. Genau über diesen Gegner kann sich der Fünftligist Bremer SV freuen. Am Mittwoch treffen beide Mannschaften im DFB-Pokal in Bremen aufeinander.