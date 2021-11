Die Insel wurde zur Kolonie des Königreichs Großbritannien. Das bedeutete: Die Briten herrschten in Barbados und beuteten das Land aus. Sie brachten Sklaven aus Afrika dorthin, die Zucker anbauen mussten. Damit verdienten die Briten viel Geld.

Vor 55 Jahren wurde die Insel unabhängig. Großbritannien bestimmte also nicht mehr über das Land. Allerdings war die englische Queen weiterhin offiziell das Staatsoberhaupt, also die Chefin der Insel. Viele Menschen in Barbados störte das. Vor zwei Monaten verkündete die Premierministerin des Landes: "Es ist an der Zeit, unsere koloniale Vergangenheit vollständig hinter uns zu lassen."

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist das nun geschehen. Barbados erklärte sich zur Republik. Die Flagge der Königin wurde zusammengefaltet. Neue Präsidentin und damit Staatsoberhaupt des Landes ist nun Sandra Mason.