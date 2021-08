Fledermäuse führen ein geheimes Leben: Tagsüber verstecken sie sich, etwa in Höhlen oder auf Dachböden. Nachts sausen sie lautlos durch die Luft, um zu jagen. Wir bekommen also meist wenig von ihnen mit. Trotzdem gibt es viele spannende Infos zu den Tieren. Zur internationalen Fledermausnacht am Samstag haben wir einige davon aufgeschrieben.

INFO 1: Fledermäuse gehören zusammen mit den Flughunden zu den einzigen Säugetiere, die fliegen können. Dafür nutzen die Fledermäuse ihre Flughaut. Diese spannt sich zwischen ihren langen Fingern und dem Körper. Die Tiere fliegen also sozusagen mit ihren Händen.

INFO 2: Die kleinste bekannte Fledermausart ist die Hummelfledermaus. Sie ist nur rund drei Zentimeter groß und lebt vor allem in Thailand in Asien. Die größte Fledermaus lebt in Australien und heißt Gespenstfledermaus. Breitet sie ihre Flügel aus, ist es von einer Seite zur anderen mehr als ein halber Meter.

INFO 3: Auf der ganzen Welt leben ungefähr 900 Arten von Fledermäusen. In Deutschland sind etwa 25 davon zu Hause.

INFO 4: Fledermäuse sind nachtaktiv und suchen deshalb in Dunkelheit nach Futter. Pro Nacht verputzt eine Fledermaus dabei mehrere Tausend Insekten.

INFO 5: Die Füße der Fledermäuse sind nach hinten ausgerichtet, also andersrum als bei uns Menschen. So können sie sich leichter etwa an Wänden festkrallen. Kopfüber hängen die Tiere, damit sie sich bei Gefahr einfach fallen lassen können. So sind sie schneller weg.

INFO 6: Fledermäuse sind viel älter als der Mensch. Es gibt sie bei uns schon seit 50 Millionen Jahren. Der moderne Mensch ist erst seit wenigen Hunderttausend Jahren auf der Erde unterwegs.

INFO 7: Fledermäuse können mit ihren Augen in der Dunkelheit nicht viel sehen. Sie nehmen ihre Umgebung deshalb eher mit den Ohren wahr. Die sind deshalb auch recht groß! Die Tiere senden laute Ultraschall-Rufe aus und fangen deren Echo wieder auf. So wissen sie, wo sich Hindernisse oder ihre Beute befinden.