Für die Dallas Mavericks im Land USA hatte der Deutsche viele Jahre gespielt und jede Menge Erfolge erzielt. In den USA ist Basketball extrem beliebt. Dirk Nowitzki war in der Liga ein Superstar. In den Spielen trug er die Rückennummer 41.

Ein Trikot mit dieser Nummer wurde nun im Stadion an die Decke gehängt. Damit ist auch klar: Kein anderer Spieler wird in dieser Mannschaft die 41 tragen. Das soll wohl bedeuten, dass Dirk Nowitzki ein einzigartiger Spieler war.