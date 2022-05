Es kann nerven, wenn einem jemand sagt, was man tun soll. Das gilt wohl auch für Fußballtrainer. Dennoch will Julian Nagelsmann in Sachen Nervigkeit noch nachlegen. "Da wird es nächstes Jahr auf jeden Fall einen nervigeren Trainer geben für die Spieler", kündigte der Trainer des FC Bayern jetzt schon an und meint damit sich selbst. Dies sei auch Wunsch der Spieler gewesen, die gerne noch mehr trainiert werden würden.