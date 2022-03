Am Freitag fand ein neuer Gedenktag statt, nämlich der nationale Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt. Ab jetzt soll jedes Jahr am 11. März besonders an die Menschen gedacht werden, die bei Anschlägen in Deutschland ums Leben gekommen sind. Dazu sagte die deutsche Ministerin Nancy Faeser: "Auch in den letzten Jahren haben furchtbare terroristische Taten wie das islamistische Attentat am Berliner Breitscheidplatz und die rechtsterroristischen Anschläge in Halle und Hanau unser Land erschüttert." Sie wolle, dass die Opfer nie vergessen werden. Terrorismus zu bekämpfen, sei ein wichtiges Ziel der Bundesregierung.

Infos zur Beflaggung

PM zum Gedenktag