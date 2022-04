Drei goldene Preise hält die Sängerin Olivia Rodrigo in den Händen. Sie gewann am Sonntag bei der Grammy-Preisverleihung im Land USA gleich dreimal! Ein Grammy ist ein bekannter Musik-Preis. Die 19-Jährige wurde unter anderem als "best new artist" ausgezeichnet. Das bedeutet beste neue Künstlerin oder bester neuer Künstler.