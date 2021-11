Vorlesen und sich vorlesen lassen: Darum geht es beim Vorlesetag. Seit einigen Jahren findet er jedes Jahr im November in vielen verschiedenen Städten statt. Am Freitag war es wieder so weit. Weil Vorlesen aber auch den Rest des Jahres Spaß macht und man es auch in der Schule manchmal macht, kommen hier drei Tipps zum Vorlesen: