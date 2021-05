Köln/Bremen/Stuttgart (dpa) - Am Ende wird es noch mal richtig spannend. In der Fußball-Bundesliga kommt es am Samstag zum letzten Spieltag. Der FC Bayern steht zwar schon als Deutscher Meister fest. Doch am unteren Ende der Tabelle geht es um eine wichtige Frage: Wer steigt aus der Liga ab? Drei Mannschaften müssen noch zittern.