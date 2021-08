Am Sonntag haben die drei nun das erste Mal im Fernsehen miteinander diskutiert. Dabei wurde ordentlich gestritten: Wer hat die besten Ideen? Wer wird sie am besten umsetzen? Wer hat in der Vergangenheit Fehler gemacht?

Nach der Sendung wurde das Fernsehpublikum befragt, wer die Runde gewonnen hat. Die meisten Leute fanden Olaf Scholz am besten. Auf Platz zwei landet Annalena Barbock, auf dem dritten Platz folgt Armin Laschet. Bis zur Bundestagswahl am 26. September werden die drei noch in zwei weiteren solcher Diskussions-Runden für sich werben.