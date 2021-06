Die kleinen Polarwölfe im Wolfspark in Merzig wachsen schnell. Richtig gut heulen können sie auch schon. Und: Neben ihren Milch-Fläschchen gibt es inzwischen auch mal ein Kalbsbein als Mahlzeit. An dem knabbern die kleinen Raubtiere schon jetzt herum.

Die Wolfswelpen Anyu, Nova und Yuki sind vor sieben Wochen auf die Welt gekommen. Derzeit leben sie zusammen. In fünf bis sechs Monaten soll jedes Tier ein eigenes Gehege bekommen. Denn so schnell werden Wölfe groß.

Bis dahin wird gekuschelt! Die Nächte verbringen sie in einer eigenen Hütte. Die Leiterin des Wolfsparks erzählt: "Meistens legen sie sich zu mir, wenn sie ausgespielt haben. Eines liegt am Kopfende, eines an der Bauchhöhle und eines hinten an meinem Rücken."