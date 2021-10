Dieser Ortsteil klingt nach Verbrechen: Killer, also das englische Wort für Mörder. Killer gehört zu einem Ort im Bundesland Baden-Württemberg in Süddeutschland. Der gruselig-lustige Name lockt anscheinend Diebe an. Zum dritten Mal in diesem Jahr haben Unbekannte ein Ortsschild der Ortschaft geklaut.