Das Unternehmen gab am Mittwoch bekannt: In den ersten drei Monaten des Jahres machte es 1,2 Milliarden Euro Gewinn. Das ist viermal so viel wie im Jahr davor. Das liegt unter anderem an den Paketen, die mehr verschickt wurden. Die Post transportiert aber zum Beispiel auch Fracht auf See und durch die Luft. Auch damit verdient sie Geld.