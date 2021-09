Solche Wellen gibt es mittlerweile in vielen Flüssen und Seen - etwa in Städten wie München, Pforzheim und bald auch in Nürnberg. Die Zahl habe in ganz Deutschland extrem zugenommen, erklärt ein Experte.

Auch in der Stadt Ulm soll es bald so eine Welle geben. Dafür will sich ein Verein mit rund 100 Mitgliedern vor Ort einsetzen. Bislang hängen die Surfer dort ein Seil an eine Brücke. Das Seil halten sie fest und stemmen sich gegen die Strömung im Fluss Iller.

"Das Ganze ist eine super Übung für das Surfen im Meer", sagt ein Surfer in Ulm. Der Vorteil beim Surfen auf einem Fluss: Die Welle ist schon da. Am Meer müssen Surfer meist länger auf die Brandung warten.