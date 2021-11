Der deutsche Basketballer Franz Wagner hat in einem Spiel richtig viele Punkte gemacht. Foto: Stacy Bengs/AP/dpa

Franz Wagner spielt in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA. Dort ist der deutsche Basketballer noch ein ziemlicher Neuling. Für seine Mannschaft Orlando Magic stand er am Montag erst zum achten Mal auf dem Feld. In dem Spiel gegen die Minnesota Timberwolves holte er ganze 28 Punkte.

Für diese Leistung wurde Franz Wagner hinterher auch von seinem Trainer gelobt. Und auch sein Bruder Moritz freute sich bestimmt für ihn. Denn der spielt im gleichen Team.