Über Tiktok ist der Sänger so bekannt geworden, dass er im Mai seine Heimat Großbritannien beim Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest) vertreten darf. Die letzten Jahre hat Großbritannien dort nicht so gut abgeschnitten. Sam Ryder will es trotzdem versuchen. "Ich bin ein Fan des Wettbewerbs, seit ich ein Kind war", sagt er. "Ich habe früher mit meinen Eltern, Großeltern und Freunden Partys veranstaltet, wir haben das zusammen geguckt."

© dpa-infocom, dpa:220310-99-463155/2