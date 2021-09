In der Stadt Karlsruhe in Baden-Württemberg waren jetzt drei autonom fahrende Mini-Busse für mehrere Wochen im Einsatz. Das Besondere an ihnen: Im Gegensatz zu anderen selbstfahrenden Bussen in Deutschland rollten sie nicht auf einer vorgegebenen Strecke. Sie fuhren frei und auf Bestellung der Fahrgäste: etwa von der Haustür zur Stadtbahn-Haltestelle oder zum nächsten Geschäft.

Mehr als Tausend Fahrgäste nutzten das Angebot, sagte nun ein Sprecher der Verkehrsbetriebe. 750 Fahrten gab es insgesamt. Das alles hat man sich jetzt genauer angeschaut und ausgewertet.

Das Ergebnis: Die meisten Fahrgäste fühlten sich sicher. Die Busse sollen aber in Zukunft etwas schneller fahren können. Bislang waren sie höchstens mit 20 Kilometern pro Stunde unterwegs.