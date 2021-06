Der acht Jahre alte Bruno interessiert sich total für Bagger, Traktoren und Baustellen. Sein Onkel schenkte ihm deswegen einen Besuch im Baggerpark Haren in Niedersachsen. Dort darf Bruno die Hebel und Steuerknüppel an zwei Baggern bedienen. Damit nimmt er zum Beispiel Erde auf die Schaufel und hebt sie in eine Schubkarre.