Briefe an die Menschen im Jahr 2120 konnten in diesen Briefkasten geworfen werden. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Idee dahinter ist: Menschen von heute schreiben an die Menschen in etwa 100 Jahren. Erst im Jahr 2120 sollen die Briefe geöffnet werden. Auch einige Schülerinnen und Schüler machten bei der Aktion mit. Sie schrieben zum Beispiel "an eine Schülerin der Klasse 6" an einem bestimmten Gymnasium.

Die Briefe wurden in einem speziellen Briefkasten gesammelt. Fast 2000 Stück kamen zusammen. Sie werden nun im Stadtarchiv von Freiburg aufbewahrt. Der Projektleiter hofft, dass im Jahr 2120 möglichst viele Briefe an die richtigen Menschen gehen werden.