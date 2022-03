Solches Extremwetter könnte es in der Zukunft häufiger geben, sagen Fachleute. Das hat mit dem Klimawandel zu tun. Darauf sollen sich die verschiedenen Gegenden in Deutschland deshalb besser vorbereiten können. Am Donnerstag stelle die deutsche Umweltministerin einen Plan dafür vor.

Dazu gehört etwa bessere Beratung, wie man sich auf das veränderte Klima einstellen kann. Beispiele wären etwa begrünte Hausdächer oder Fenster, die mehr Wärme abhalten. Außerdem sollen die Städte und Regionen zusätzliches Geld bekommen, um sich auf Extremwetter vorzubereiten