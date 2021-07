Die neue Fahrradbrücke in Tübingen ist blau und beheizbar. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Sie führt über den Fluss Steinlach. Damit sie im Winter nicht glatt wird und Radfahrer womöglich ausrutschen, wurden Heizschleifen eingebaut. So kann man die Brücke erwärmen. Das sei bei Fahrradbrücken was ganz Neues in Deutschland, sagen Experten.

Die Brücke ist Teil eines größeren Plans: Bis zum Jahr 2025 sollen noch zwei weitere hinzukommen. Die Stadt will die Wege für Radfahrer ausbauen, damit das Fahrrad zum Hauptverkehrsmittel wird. So sollen weniger Autos durch die Stadt fahren.