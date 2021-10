Dieser Kuchen ist bekannt für seine ungewöhnliche Form. Denn Baumkuchen ist meist rund und hat in der Mitte ein Loch. Das Gebäck ist in Deutschland sehr beliebt. Doch auch in anderen Ländern kann man es kaufen, etwa in Japan. Allerdings klingen die japanischen Varianten für uns ein wenig seltsam. Wie wäre es mit einem Baumkuchen mit Süßkartoffeln? Oder mit geröstetem grünem Tee?