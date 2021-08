Das geschah früher zum Beispiel auch in Bergwerken im deutschen Mittelgebirge Harz. Allerdings lohnte sich das irgendwann nicht mehr, weil nicht mehr genug Rohstoffe dort gefunden wurden.

Doch am Mittwoch startet im Harz ein Hubschrauber. Der soll aus der Luft messen, ob doch noch größere Mengen Rohstoffe zu finden sind. Dazu nutzen die Forschenden eine neue Technik.

Eine Sonde am Hubschrauber misst mit Hilfe von Strom-Stellen am Boden, ob es elektro-magnetische Strahlung gibt. Diese würde auf die Metalle im Boden hinweisen. Bis zu 1000 Meter tief in die Erde kann die Sonde messen! Diese Technik kann möglicherweise teure Bohrungen ersetzen.