Umweltschützer fragen sich, wie sie das Land mit Wäldern begrünen könnten. Die würden Wasser speichern und die Gegend kühlen. So könnte mehr Lebensraum entstehen.

Bei diesem Plan soll moderne Technik helfen. Drohnen sollen aus der Luft Kapseln mit Samen abwerfen. So sollen in den nächsten Jahren Millionen von Bäumen wachsen. Zum Beispiel an Orten, an denen schlimme Brände die Wälder zerstört haben.

Die einen Forscher wollen so auch trockene Gegenden somit schnell und kostengünstig begrünen. Andere Fachleute bezweifeln jedoch, dass die Pflanzen dort dauerhaft überleben können.

