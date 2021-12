In einer Folge von «Löwenzahn» spielt die frühere Sportlerin Kristina Vogel mit. Foto: Britta Pedersen/ZB/dpa

Trotzdem war sie gerade nervös vor einem Auftritt in der Kindersendung "Löwenzahn". Sie sagte: "Wenn man vor dem Bauwagen steht, dann wird man ganz ehrfürchtig. Ich glaube, dass jede und jeder Deutsche "Löwenzahn" kennt, und da ist man natürlich total aufgeregt."

In der Folge am Sonntag spielt sie die Rollstuhlfahrerin Julia. Thema in der Sendung sind die Schwierigkeiten, auf die Menschen mit einer Behinderung oft stoßen. Es sind etwa Treppen im Weg oder der Rollstuhl passt nicht durch den Eingang. Kristina Vogel sitzt auch im echten Leben im Rollstuhl. Sie hatte einen Unfall mit dem Rad und kann seitdem nicht mehr laufen.

Mit ihrer Fernseh-Rolle will Kristina Vogel zeigen, dass auch behinderte Menschen coole Sachen machen können. "Der Unterschied ist nur, dass sie eben eine Rampe brauchen und keine Treppen."