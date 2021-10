Eigentlich sollte der deutsche Astronaut Matthias Maurer schon im Weltall sein. Am Sonntag wollte er mit einer Rakete in Florida in den Vereinigten Staaten von Amerika starten, gemeinsam mit zwei anderen Astronauten und einer Astronautin. Doch daraus wurde erst mal nichts. Denn über dem Atlantischen Ozean gab es einen großen Sturm. Der Raketenstart wurde auf Mittwoch verschoben.