Am Sonntag steht für Niklas Süle ein besonderes Spiel im Kalender. Dann empfängt er mit den anderen Bayern-Spielern den Bundesliga-Verein aus seiner Geburtsstadt Frankfurt. Drei Jahre spielte er in seiner Jugend auch dort für Eintracht Frankfurt.

Der Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erhofft sich viel von Verteidiger Niklas Süle. Der Trainer lobte ihn sogar als einen der besten Spieler in Europa. Auch die Fans mögen ihn. Beim Spiel gegen Kiew am Mittwoch waren sie so begeistert, dass sie im Stadion immer wieder seinen Namen riefen: "Süle, Süle." Mal sehen, ob sie am Sonntag wieder Gründe dafür haben.