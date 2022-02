Eulen und Greifvögel fangen um diese Jahreszeit schon mit der Balz an. So kann man an manchen Orten nach Einbruch der Dämmerung die Balzrufe von Waldkäuzen und Uhus hören.

Es gibt aber nicht nur Balzrufe, sondern auch Balzflüge. Männliche Greifvögel wie Falke, Rohrweihe oder Habicht beeindrucken mit Akrobatik in der Luft die Weibchen. Falken stürzen sich dabei zum Beispiel nach unten. Bei ihnen gehört auch das Übergeben von Futtergeschenken zur Balz, sagt eine Vogel-Expertin. So zeigen sie ihren Partnerinnen, dass sie geschickte Jäger sind.