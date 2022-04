Im Juli 2021 passierte die große Flutkatastrophe. Dabei wurde auch an vielen Orten in Deutschland eine Menge zerstört, viele Menschen starben, auch in Rheinland-Pfalz. Als Umweltministerin hatte Anne Spiegel die Verantwortung für das Thema Hochwasserschutz. Zehn Tage nach dem Hochwasser fuhr sie aber mit ihrer Familie für vier Wochen in den Urlaub. Das finden viele Menschen nicht in Ordnung. Sie sagen: Als Umweltministerin von Rheinland-Pfalz hätte sie zu Hause bleiben müssen.

Am Sonntagabend erklärte Anne Spiegel, ihre Familie hätte eine Auszeit gebraucht. Die Corona-Pandemie habe ihre vier Kinder belastet. Außerdem sei ihr Mann zuvor schwer erkrankt. Sie habe sich aber auch im Urlaub weiter um die Folgen der Flutkatastrophe gekümmert. Aber es sei die falsche Entscheidung gewesen.