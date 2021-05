Jonny ist ein Schimpanse und feierte gerade seinen 60. Geburtstag. Der Menschenaffe lebt im Zoo Saarbrücken im Bundesland Saarland.

"Er zählt auf jeden Fall zu den ältesten Schimpansen, die es gibt", sagte der Zoodirektor. "Ich kenne in Europa keinen, der älter ist als Jonny." In freier Natur werden Schimpansen etwa 30 bis 40 Jahre alt. In Zoos könnten es auch 45 bis 55 Jahre werden, sagen der Zoodirektor und andere Fachleute.

Aber 60! Das wurde groß gefeiert. Zum runden Geburtstag gab es allerlei Leckerbissen im Gehege. Jonny frisst am liebsten Süßes, also viele Bananen und anderes Obst.

Der alte Schimpanse ist noch recht fit. Er könne Bälle werfen, gegen Türen knallen und umherspringen, erzählt der Direktor. Danach ist Jonny aber ziemlich fertig und braucht erst mal Ruhe.