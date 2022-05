Auch in diesem Freibad in Nordrhein-Westfalen wurde die Saison eröffnet.

Allerdings berichten viele Betreiber von Problemen. Dazu gehört, dass sie noch Menschen suchen, die im Freibad arbeiten, etwa für den Kiosk-Verkauf oder zum Aufpassen am Beckenrand. Und auch die gestiegenen Preise für Energie machen vielen Betreibern Sorgen. In einigen Bädern kann es deswegen sein, dass die Wasser-Temperatur etwas niedriger ist als sonst. So sollen Kosten gespart werden.