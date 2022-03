Das Ganze passierte gleich in ihrem ersten Wettkampf im Biathlon. In der Sportart geht es darum, im Wechsel auf Skiern zu fahren und mit einer Waffe zu schießen. Gemeinsam mit ihrem Guide Florian Baumann schaffte es die sehbehinderte Sportlerin auf den zweiten Platz. Also Silber!

Vor dem Wettkampf am Samstag hatte Linn Kazmaier den dpa-Nachrichten für Kinder noch gesagt: "Ich hoffe auf Platzierungen jetzt nicht so." Sie wolle Erfahrungen sammeln und gute Rennen machen, meinte sie.

Ein gutes Rennen hat die Jüngste im deutschen Paralympics-Team auf jeden Fall abgeliefert! Nach dem Erfolg sagte sie: "Hammergeil trifft es gut."