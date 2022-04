Wie können andere Länder der Ukraine im Krieg gegen Russland helfen? Darüber wurde am Dienstag in Ramstein im Bundesland Rheinland-Pfalz gesprochen. In dem deutschen Ort leben und arbeiten Soldatinnen und Soldaten aus dem Land USA. Der amerikanische Verteidigungsminister hatte die Vertreterinnen und Vertreter aus 40 Ländern deshalb dorthin eingeladen.