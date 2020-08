In so einem Baumhaus kann man seinen Urlaub verbringen. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Sie sind ganz unterschiedlich eingerichtet. In manchen sind tolle Bilder in das Holz geschnitzt, man fühlt sich wie in einem Wald mit Elfen und Kobolden. In anderen gibt es eine richtige Küche und einen großen Fernseher.

Bei einigen Baumhäusern gibt es auch mehr Abenteuer: Eine Gießkannendusche und eine lange Strickleiter, die man raufklettern muss. Auf jeden Fall hat man eine tolle Aussicht und ist mitten zwischen Bäumen und Vögeln.