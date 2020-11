Da kommt die Webseite Hanisauland ins Spiel: Sie ist für Kinder gemacht, die etwas über Politik wissen wollen. Man kann Begriffe nachgucken wie etwa Präsident, Wahlen oder Demokratie. Hanisauland berichtet aber auch über Themen, die viel in den Nachrichten sind: zum Beispiel Klimaschutz und was die Kurven beim Coronavirus bedeuten. Du kannst auch eigene Fragen loswerden. Und falls dir das zu ernst klingt: Dann schau dir den Comic an und die Film-Tipps.

Jetzt ist die Webseite renoviert worden und sieht schicker aus. Noch wichtiger: Es lässt nun auch bequem mit dem Smartphone oder Tablet dort surfen. Das hat bis vor Kurzem nicht so gut funktioniert. Hier kannst du es ausprobieren: www.hanisauland.de