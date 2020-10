Normales Tageslicht erscheint für uns erstmal weiß. Es besteht jedoch aus vielen Farben wie Rot, Gelb, Grün, Blau und Violett. Die Farben haben unterschiedliche Wellenlängen.

Wenn unterschiedliche Lichtwellen sich auf die Haut einer Seifenblase treffen, passiert folgendes: Manche Farben werden leuchtender, andere verschwinden ganz.

Aber warum ist die Seifenblase dann nicht einfarbig? Das liegt daran, dass die Haut der Seifenblase unterschiedlich dick ist. An einer Stelle entsteht so ein Rot, an anderer Violett. So leuchtet eine Seifenblase manchmal wie ein ganzer Regenbogen.