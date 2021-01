Verpackt kommen die Nudeln dann bei uns in den Supermärkten an: als Pasta. Denn so heißen die Teigwaren in Italien. Im vergangenen Jahr haben die Deutschen davon sehr viel mehr gekauft, berichteten Fachleute am Freitag. Das hat wohl damit zu tun, dass die Leute mehr zu Hause gekocht haben wegen der Corona-Probleme. Mit Nudeln ließen sich einfach lauter verschiedene Gerichte zubereiten, sagen die Fachleute.