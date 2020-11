An dieser Stelle sollen viele Fotos entstehen. Foto: Swen Pförtner/dpa

In dem Bundesland liegt der Nationalpark Harz. An einigen Stellen stehen dort nun spezielle Hinweisschilder. Darauf ist unter anderem eine Kamera abgebildet mit einem Loch in der Mitte. Durch dieses Loch können Spaziergänger ein Foto von der Natur machen.

Die Fotos können die Leute im Internet auf Instagram hochladen mit dem Hashtag #derwaldruft. Auf Dauer sollen so viele Fotos von den jeweils gleichen Orten entstehen. Darauf ist dann besser zu sehen, wie sich die Natur verändert hat. Viele Bäume haben in den vergangenen Jahren mit Trockenheit zu kämpfen. Auch der Borkenkäfer bereiten ihnen Probleme.