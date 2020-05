Besonders beliebt ist Baklava im Nahen Osten, aber auch auf dem Balkan in Europa und im Land Türkei. Und jetzt kommt diese Süßigkeit in vielen Familien auf den Tisch. Denn überall in der Welt feiern muslimische Gläubige das Ende des Fastenmonats Ramadan. Erwachsene verzichten in dieser Zeit tagsüber auf Essen und Trinken.

Am Ende wird gefeiert. Eid al-Fitr heißt dieses Fest, manche nennen es auch Zuckerfest. Denn es gibt reichlich zu essen und vor allem für Kinder Geschenke und Süßigkeiten.