Krapfen, Kartoffelpuffer, Kerzen: Wenn Juden das Lichterfest Chanukka feiern, gehört all das für viele dazu. An acht Abenden nacheinander zünden die Gläubigen eine Kerze mehr an. Deshalb sieht man gerade vor jüdischen Gotteshäusern oft riesige Kerzenleuchter. Am Freitagabend in der kommenden Woche soll dort das letzte Licht entzündet werden. Falls du dich wunderst: Manchmal gibt es an diesen Leuchtern eine neunte Kerze, mit der die einzelnen Lichter entzündet werden.