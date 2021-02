Ein Stau aus Mopeds hat sich gebildet. In den großen Städten des Landes Vietnam ist das nicht so ungewöhnlich. Doch noch etwas fällt auf: Die Fahrer transportieren alle eine Art Mini-Orangen-Bäumchen. Es handelt sich um Kumquat-Bäume. So etwas sieht man im asiatischen Vietnam einmal im Jahr, vor Beginn des Neujahrsfestes Tet. An diesem Freitag ist es soweit.