Ewige Kälte, eine weiße Schneelandschaft und Pinguine auf dem Eis: So stellen sich wohl die meisten Menschen die Antarktis vor. Wissenschaftler rechnen aber damit, wenn in der Antarktis Sommer ist, wird es dort in Zukunft grüner. An den eisfreien Küstengebieten könnten dann etwa Moose und Flechten wachsen.