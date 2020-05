Viele Millionen Menschen waren in den Kämpfen getötet oder in Lagern umgebracht worden. In den letzten Wochen des Krieges benutzen die Menschen in Deutschland deshalb häufig einen anderen Gruß als sonst. Sie sagten nicht mehr "Auf Wiedersehen" zueinander, sondern "Bleib übrig!", berichtet ein Geschichtsforscher. "Das heißt, man ging davon aus, dass man nicht übrig bleibt."

Denn überall starben Menschen noch in letzten Kämpfen und weil Bomben auf Deutschland fielen. Viele Menschen fürchteten auch, dass sich die Sieger aus anderen Ländern an ihnen rächen würden. Denn Deutschland hatte diesen Krieg angefangen. So kam es für einige Zeit zu diesem anderen Abschiedsgruß.