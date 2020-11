Weil aber Herrscher aus dem heutigen Deutschland dieses Fürstentum erbten, entstand vor mehreren Hundert Jahren der Adelsname Oranien. Eine Fürstin aus der Familie ließ sich dann das prächtige Schloss Oranienbaum bauen. Es steht im Osten von Deutschland, im Bundesland Sachsen-Anhalt.

Und rate mal, was auch zu dem Schloss gehört: eine Orangerie! So nennt man Gewächshäuser, in denen Zitrusfrüchte gedeihen können, selbst wenn es in der Gegend dafür eigentlich zu kalt ist.