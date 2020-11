Hinauf bis an die Spitze sind es 8848 Meter. Für diese unglaubliche Höhe ist der Mount Everest zumindest bekannt. Der Berg in Asien gilt als der höchste Punkt der Erde. Jedes Jahr versuchen viele Menschen, ihn zu besteigen. Dabei ist das lebensgefährlich. In der Luft dort oben ist das Atmen extrem schwer.