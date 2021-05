Eine deutsche Firma verwandelt alte Reifen in ihre Bestandteile zurück. Foto: Oliver Dietze/dpa

Doch nun hat eine deutsche Firma eine tolle Technik erfunden. Mit der kann sie alte Reifen in ihre ursprünglichen Bestandteile zerlegen. Dadurch landen nicht mehr so viele Reifen auf dem Müll. Und mehr noch: Man gewinnt wertvolle Rohstoffe zurück.

Die Reifen werden geschreddert und in einer Art Ofen auf spezielle Art und Weise erhitzt. Dabei entstehen am Ende Kohlenstoff, Gas und Öl. Damit könnte man dann elektrischen Strom herstellen. "Es ist so, als ob man aus einem Kuchen wieder Eier, Milch und Mehl zurückgewinnen würde", sagt einer der Erfinder.