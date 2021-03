Am Freitag erwähnte aber ein Fachmann, wir sollten uns alle an die AHA+L-Regeln halten. Zum AHA ist der Buchstabe L hinzugekommen. Der steht für das Lüften. Denn Coronaviren können eine Weile innerhalb von winzigen Teilchen in der Luft schweben. Wird die Luft in einem Raum aber durch frische ausgetauscht, hilft das auch.